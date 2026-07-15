パソコン工房、RTX 5090 Founders Edition搭載PC発売　認定再生メモリで価格を抑制

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、認定再生メモリを採用したNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載パソコンの販売を7月15日から全国のパソコン工房店舗、法人営業部、WEB通販サイトで開始する。高性能GPUとコストメリットを両立した点が特徴で、価格は699,800円からとなる。
今回の新製品は、AI開発・運用、映像制作、3Dレンダリング、ハイエンドゲーミングなど、高負荷な処理を求める用途を想定したデスクトップPCだ。NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionは、NVIDIAがチップから基板、クーラーまで設計した数量限定のグラフィックカードで、Double Flow Through設計により高い冷却効率を狙う構成となる。パソコン工房は、品質検査と動作確認を通過した「認定再生メモリ」を採用し、主要構成部品には新品パーツを使うことで、性能と導入しやすさを両立したシリーズとして展開する。
ラインナップは、用途に応じて選べる複数モデルを用意する。インテル Core i5 14400F搭載の「LEVEL-M87B-144F-XKXB-Limited Edition [Memory Re]」は699,800円、AMD Ryzen 9 9950X3D搭載の「LEVEL-R785-LCR99Z-XKX-Limited Edition [Memory Re]」は799,800円、インテル Core Ultra 9 285K搭載の「LEVEL-R789-LC285K-XKX-Limited Edition [Memory Re]」は799,800円となる。いずれもWindows 11 Home、GeForce RTX 5090 Founders Edition、BTOによるカスタマイズに対応し、メモリ容量やストレージ構成もモデルごとに異なる。
購入方法は、全国のパソコン工房店舗、WEB通販サイト、法人営業部となる。加えて、GeForce RTX 5090およびRTX 5080搭載の対象PC購入で最大18,000円分相当の還元が受けられる会員向け施策や、最大2万円分相当の還元を受けられる「最大2万円分還元 超還元プログラム」も実施中だ。保証は1年間に加え、延長3年または4年保証、月額会員サービス「プラチナITパスポート」への加入にも対応し、購入後の安心感も備える製品群となる。
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