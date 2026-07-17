パソコン工房、会員限定「スーパー中古の日」開催　最大20％OFF＆最大8000円還元

ユニットコムは、パソコン工房・グッドウィルの店舗とWEB通販サイトで、7月18日から「緊急放出！！中古大祭」と会員限定施策「怒涛のスーパー中古の日」を実施する。中古パソコンやPCパーツ、周辺機器、スマートフォンを対象に、購入時は最大20％OFF、売却時は最終査定額から10％UPとなる内容だ。

「緊急放出！！中古大祭」では、ゲーミングPCからビジネス向けPCまで、即戦力の中古品を幅広くそろえる。利用先は全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とWEB通販サイトで、購入方法は店頭購入またはオンライン購入となる。詳細ページはパソコン工房公式サイト内に用意されている。

「怒涛のスーパー中古の日」は、パソコン工房会員限定で7月18日から7月26日まで開催する。対象中古商品の購入で最大20％OFFに加え、対象中古パソコンに「中古3年延長保証」や指定の月額会員サービスを組み合わせると、超還元プログラムによる最大8,000円分相当の還元も併用できる。還元は店舗では商品券、WEB通販サイトではポイントで付与される仕組みだ。

さらに、売却側にも特典を用意する。期間中は当社買取対象商品の最終査定額が10％UPとなり、使わなくなった機器を手放しやすい。対象は正常動作する機器に限られ、スマートフォンは一部店舗で対象外となる。中古商品の購入はWEB通販サイトからも可能で、買取上限価格の事前確認や宅配買取サービスにも対応するため、買う人にも売る人にも使いやすいキャンペーンだ。