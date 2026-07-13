ライブ配信をレベルアップ！ ドスパラが「AG08」無料講座を7月16日に開催

パソコン専門店ドスパラを運営するサードウェーブは、配信活動向けセミナー『配信活動のための環境づくり ライブストリーミングミキサー「AG08」活用術』を7月16日20時からZoomオンラインウェビナーで開催する。参加費は無料で、ドスパラ会員限定ながら新規登録でも受講できるという。
今回の講座は、ヤマハ製ライブストリーミングミキサー「AG08」の活用方法をテーマに、機材の基本から実践的な使い方までをメーカー担当者が解説する内容だ。AG03との違い、セットアップの要点、配信機材としての機能と特長、ライブ配信でミキサーを活かすポイントなど、配信環境づくりに直結する項目が並ぶ。
講師はヤマハの白井瑞之氏と、ヤマハミュージックジャパンの花形優一郎氏が務める。ゲストとしてVTuberの猫研あいお氏と、まぐねっこ・つなかん氏も登場し、実際の配信者視点での使用感や疑問を交えながら、音声機材の活用イメージを具体的に伝える構成だ。配信初心者だけでなく、既存の配信環境を見直したい利用者にも役立つ内容といえる。
開催日時は7月16日20時から21時30分まで、会場はZoomオンラインウェビナー、費用は無料だ。参加申し込みは専用フォームから受け付けており、締切は当日終了までとなる。先着500名で、申し込み後には視聴URLが記載された完了メールが送られる。なお、受講後アンケートの回答者から抽選で、配信活動に役立つ機材がプレゼントされる予定だ。
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