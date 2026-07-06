GALLERIA、Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition搭載ゲーミングPCを発売

サードウェーブは、GALLERIAブランドのデスクトップPC4モデルを全国のコンピューターショップ ドスパラ各店舗とドスパラ通販サイトで販売開始した。搭載CPUはAMD製デスクトップ向け「AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」で、価格は284,980円から339,980円となる。販売モデルは「GALLERIA XGR7M-R57-GD Ryzen 7 5800X3D搭載」「GALLERIA XGR7M-R56T16G-GD Ryzen 7 5800X3D搭載」「GALLERIA XGR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 5800X3D搭載」「GALLERIA XGR7M-R56-GD Ryzen 7 5800X3D搭載」の4機種だ。

AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Editionは、AMD Socket AM4プラットフォーム誕生10周年を記念するデスクトップ向けプロセッサーだ。Zen 3アーキテクチャと8コア16スレッド構成を採用し、最大4.5GHzのブーストクロックに対応する。シングルスレッドとマルチスレッドの両面で高い処理性能を狙った設計で、最新ゲームはもちろん、動画編集やライブ配信、コンテンツ制作にも使いやすいCPUだ。

特長となるのはAMD独自の3D V-Cacheテクノロジーだ。大容量L3キャッシュによりデータアクセス効率を高め、FPSやオープンワールドタイトルなどCPU負荷の高いゲームでフレームレート向上と安定動作に寄与する。GALLERIA側も高解像度かつ高リフレッシュレート環境を意識した構成で、eスポーツからAAAタイトルまで幅広く対応するゲーミングPCとして訴求する。

ラインアップは、GeForce RTX 5070搭載の上位機「GALLERIA XGR7M-R57-GD Ryzen 7 5800X3D搭載」が339,980円、GeForce RTX 5060 Ti 16GB搭載の「GALLERIA XGR7M-R56T16G-GD Ryzen 7 5800X3D搭載」が309,980円、GeForce RTX 5060 Ti 8GB搭載の「GALLERIA XGR7M-R56T8G-GD Ryzen 7 5800X3D搭載」が299,979円、GeForce RTX 5060搭載の「GALLERIA XGR7M-R56-GD Ryzen 7 5800X3D搭載」が284,980円だ。いずれもメインメモリは16GB DDR4、ストレージは500GB Gen4 NVMe SSDを備える。