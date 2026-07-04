週刊アスキー No.1603(2026年7月7日発行)

特集1はアウトドアに効く鉄板アプリ12。Starlink Directなどを活用しながら、屋外でも通信環境を確保だ。特集2は今年後半に登場する予定の注目ガジェット。COMPUTEXなども踏まえて動向を知ろう。
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【表紙の人】
村谷はるな
【特集】
アウトドアに効く鉄板アプリ12
【特集】
目玉の新製品大集合
【ニュース】
ASCII Top Stories
【連載】
ASCII Power Review
【ニュース】
PC自作ニュース
【連載】
T教授の戦略的衝動買い
【連載】
みやさとけいすけの工具探検隊
【連載】
JavaScriptの部屋
【連載】
注目＆お買い得ガジェット
【連載】
今週のねこちゃん写真館
【連載】
今週のグルメ
【連載】
ASCII倶楽部に行こう!!
【連載】
コラムジャングル
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ASCII.jp News
【連載】
今週のグラビア
【連載】
福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／7/7-7/13
【連載】
NeXT=完全予想
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■通巻：1603号
■発行：2026年7月7日(火)
■次号発行予定：2026年7月14日(火)
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