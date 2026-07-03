AIがIoTを作り、運用する　SORACOM Agentは総合格闘技だったIoTを変革するか？

ソラコムはIoTプロジェクトの全行程を伴走支援するAIエージェントサービス「SORACOM Agent」を発表した。7月7日からTechnology Preview版として提供開始する。7月7日に開催されるフラグシップイベント「SORACOM Discovery 2026」に先だって行なわれたプレス向け発表会では、サイバー空間上のシステムを構築するにとどまらず、現実世界のモノを操作するシステムの構築が可能なSORACOM Agentの利用例も披露された。

IoTプロジェクトを成功に導く伴走エージェント

SORACOM AgentはIoT専門知識を持ったAIエージェントが、プランニング、プロトタイピング、開発・運用まで、IoTプロジェクトの全工程でユーザーに伴走してくれるマネージド型のAIエージェントサービス。現在、注目度の高いバーティカルAIとして、IoTの知見をユーザーに提供し、プロジェクトの成功率を上げることができる。

SORACOM Agentを利用するには、ユーザーは単にやりたいことを相談すればよい。「運用車両の位置情報を把握し、地図上で管理したいのだが、何から始めたらいいですか？」とSORACOMコンソールに入力すると、専門知識を持ったAIエージェントがIoTでの実現方法や仕様を回答。SORACOMが提供するデバイス管理、データ収集、画像分析、自動通知といった豊富なIoTサービス群を組み合わせ、仕組みを構築してくれる。

SORACOM Agentの特徴は4つ。目標を伝えると複数のエージェントが自らタスクを完遂してくれる「自律性」、ユーザーの知識を蓄積し、暗黙知として利用できる「長期記憶」、ユーザーの入力、収集したデータ、知見を資産として隔離環境に保持できる「セキュア」、そしてローカル環境不要で、AIエージェントや設定。関連スキルまで一括でSORACOM上で提供・運用できる「フルマネージド」だ。

モノが動くシステムで使える 構築のみならず、運用でも使える

IoT分野のSORACOM Agentが面白いのは、単にサイバー空間上のシステムやアーキテクチャを構築するだけではなく、現実世界のモノが操作できるという点だ。デモで披露されたのは、社内にいるロボットを探すというデモ。SORACOM Agentに依頼すると、社内に設置されたソラカメをAPI経由で操作し、ロボットを探し出して、通知するところまでやってくれる。

SORACOM Agentでは、もう少し複雑なこともできる。発表会では、害獣を捕獲するための「箱罠IoT」の相談を持ちかけると、どんな動物か、どれくらいの大きさか、などAIエージェント側の質問に答えると、システムの仕様をまとめてくれる。「システムを実現するハードウェアも提案してくれ、どのように組み上げたらよいかも教えてくれる」と玉川氏は語る。

構築のみならず、運用でもSORACOM Agentは活用できる。たとえば、施設管理・警備の現場で「カメラに不審物が映っていたら通知して」と指示すれば、AIがカメラを確認してくれる。センサーの運用であれば、データ送信の不具合や異常値の検知をトリガーにSORACOM Agentを起動し、AIが状況を解析。対処方法を担当者に音声通話等で連絡することも可能だ。

また、SORACOM Agentは同社のチャットボット「Wisora」とも連携する。顧客やユーザーのリクエストで、カメラで在庫状況を調べたり、オフィス外の天気を見てきたりといった作業をWisoraからSORACOM Agentに依頼し、結果を自動応答させることも可能になる。

現在のTechnology Preview版では、SORACOMに接続されたリファレンスデバイスや蓄積されたデータへの問い合わせ（解析/回答/制御）と、SORACOM Fluxを活用したIoTアプリによる自動化の仕組み作りをサポートする。今後は、アイデアを伝えるだけで仕組みの全体像を検討する機能、現場運用をより深くサポートする機能、さらにSlackやメール、音声など各種チャネルでのプロアクティブな通知機能を順次拡充する予定。パートナーデバイスや、特定のユースケースに対応するデバイスなど、SORACOMリファレンス以外のデバイスも検討していくという。

総合格闘技IoTの課題 溜めてきた10年の知見をAIエージェントで活かす

当初から言われてきたIoTシステムの課題は、構築や運用の難しさだ。ソラコムの玉川氏は、「IoTは総合格闘技と言われます。ハードウェア、通信、AI、アプリケーション、セキュリティ、全部必要になります」と指摘する。さまざまなテクノロジーの知識と経験が必要なフルスタックのエンジニアリングを行ない、それらをオーケストレートし、ビジネス価値につなげなければならない。こうしたハードルの高さから、多くのプロジェクトは「PoC死」にとどまっていた言える。

これに対してソラコムは10年以上に渡って通信、セキュリティ、可視化、ハードウェア管理などで、IoT構築や運用のハードルを下げるさまざまなマネージドサービスを提供してきた。また、AIの実用性が上がってきた2年前には、コーディング不要でIoTシステムの自動化を設計できる「SORACOM Flux」を提供している。

長らく積み上げてきたソラコムのIoTの知見と最新のAIを組み合わせた結果、生み出されたのがSORACOM Agentだ。「この事業を10年以上続けているので、IoTに関するドメイン知識が溜まっている。これを放り込めば、AIエージェントを作れるのではないかと考えた」と玉川氏は語る。SORACOM Agentを含む数々の新発表や最新事例は、来週開催されるフラグシップイベント「SORACOM Discovery 2026」でも披露される。