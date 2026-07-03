SORACOM、IoT音声通話をAI・PBXへ接続する「Air RTC Gateway」を提供開始

ソラコムが7月7日に提供を開始する新サービス、「SORACOM Air RTC Gateway」を発表した。この新機能は、セルラー通信モジュールの標準通話機能（VoLTE）を利用し、デバイス側で追加のソフトウェアを必要とせずにユーザー指定のVoIPプロバイダやPBX、AIへの柔軟な音声ルーティングが可能だ。

SORACOM Air RTC Gatewayは、音声通話のIoTシステム統合を容易にするサービスだ。従来の通信事業者のサービスが苦手とする柔軟な制御が、専用のソフトウェア開発を必要とせず、既存のVoLTE機能を活用するだけで実現できる。これにより、企業はコストを抑えつつ効率的なシステム設計が可能となり、現場での音声利用のさらなる拡大が期待される。

SORACOM Air RTC Gatewayの最大の特長は、従来の難点を克服するSIM認証による安全性と、即座に応答可能なAIエージェントとの統合能力にある。さらに、企業はVPG（Virtual Private Gateway）機能を利用して、社内PBXと安全に接続した内線通話や社内システムへのアクセスを可能にすることができる。

本サービスの活用シーンとしては、医療・介護機器からの音声アシスト、エレベーターや警備システムの緊急通話、農業用機械からの遠隔サポートなど、多岐にわたる。さらには、AIエージェントを活用した自動応答の構築も見込まれる。VoLTEを最大限に活用し、柔軟なシステムを構築することで、ビジネスの効率化とセキュリティ向上が期待できる。