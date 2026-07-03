SORACOM Agent、7月7日提供開始 AIエージェントでIoT業務自動化を支援
ソラコムは、ITの専門知識がなくてもIoTを活用した業務自動化や現場改善を可能にするマネージドAIエージェントサービス「SORACOM Agent」を7月7日から提供開始する。本サービスは、Technology Preview版として公開されるという。
SORACOM Agentは、プランニングから運用まで、IoTプロジェクト全体をサポートするAIエージェントだ。デバイス管理からデータ収集、画像分析まで、多様な機能を自然言語指示で手軽に活用できる。このサービスにより、専門知識を持たない担当者でも、IoT技術を使った業務の自動化が可能となる。
使用する際には、SORACOM AgentがあらかじめSORACOMのプラットフォームに統合されているため、環境構築の手間が省け、短時間でサービスの利用開始が可能だ。また、ユーザーごとに隔離されたセキュアなコンテナ環境で動作し、データは顧客自身のものとして保持される。業務知識を持つ担当者がAIエージェントに相談することで、さまざまな課題解決がすばやく図られる。
現在のTechnology Preview版では、SORACOMに接続したデバイスや累積されたデータへの問い合わせ・制御をサポート。さらに、SORACOM Fluxを利用したIoTアプリの自動化が可能だ。今後、機能拡充を進め、アイデアを伝えるだけで仕組みを作り、柔軟な運用ができるようになることが期待されている。
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