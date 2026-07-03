電源タップもケーブルもまとめて収納！ パソコン工房の新ケーブルオーガナイザー登場

ユニットコムは7月3日より、パソコン工房 WEB通販サイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で、パソコン工房セレクト商品『クランプ式ケーブルオーガナイザー』を発売する。販売価格は2,480円で、デスク下に散らばりやすい電源タップや配線ケーブルをひとまとめに収納できる配線整理グッズだ。
この製品は、耐久性に優れたオックスフォード生地を採用し、広げたままでの使用も可能な点が特徴。クランプ式の取り付け方式を採用しているため、机を傷つけにくく、工具を使わずに手軽に設置しやすい構造だ。対応する机の厚みは10〜50mmで、オフィスデスクから家庭用デスクまで幅広く使いやすいという。
製品仕様は、耐荷重がおよそ5kg、サイズはおよそ幅800×奥行230×高さ155mmとなる。材質はスチール、プラスチック、オックスフォード布で、面ファスナー2mが付属するため、ケーブルの固定や整理もしやすい。デスク周りの見た目を整えつつ、タップ類を床から浮かせて管理したいユーザーに向く製品だ。
購入はパソコン工房 WEB通販サイトと全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で可能だ。パソコン工房のオリジナル・セレクト商品として、在宅ワークやPC環境の整理を重視する人にとって実用性の高い新アイテムだ。
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