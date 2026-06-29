CLIP STUDIO PAINT動作検証済み推奨PCが2,000円OFF　パソコン工房で期間限定クーポン配布

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞」の対象モデルを購入する際に使える2,000円OFFクーポンを、7月20日14:59までの期間限定で配布中だ。今回の施策は、セルシスとアイビスが共催するデジタル塗り絵コンテスト第三十六回「塗りマス！」の協賛キャンペーンで、イラストやマンガ、Webtoon、アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の動作検証済み推奨パソコンが対象だ。

クーポンコードは「CSP362000」で、購入対象期間は7月20日14:59までとなる。利用できるのは特集ページ掲載の「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンで、1回の注文につき適用できる商品は1点、WEBクーポンコードの利用回数は5回までだ。ほかのWEBクーポンコードとの併用はできないが、最大2万円分還元の超還元プログラムとは併用可能だという。

対象モデルの一例として、製品名はSENSE-M38M-225-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]、販売価格は174,700円だ。Windows 11 Home [DSP版]、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225、16GBメモリ、1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載し、ミニタワー筐体のBTOモデルとして各種カスタマイズに対応する。

もう1つの例として、SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]は119,700円で販売される。15.6型の非光沢フルHD液晶を備え、インテル プロセッサー N100、16GBメモリ、500GB NVMe対応 M.2 SSDを採用するノートPCだ。持ち運びやすい構成で、外出先での下描きや色調整、制作の続きにも使いやすい。購入はパソコン工房の特集ページおよび各製品ページから行う仕組みだ。