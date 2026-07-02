LEVEL∞、Core Ultra 7 270HX Plus×RTX 5070搭載の高性能ノートPCを投入

パソコン工房とグッドウィルを運営するユニットコムは、7月2日より新たにiiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」に、GeForce RTX 5070 Laptop GPUとインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plusを搭載した15型ノートパソコンを追加することを発表した。価格は359,800円から。

新モデルは、NVIDIAの最新ブラックウェルアーキテクチャを搭載したRTX 5070 Laptop GPUと、最大5.3GHzで動作するインテル Core Ultra 7 270HX Plusプロセッサーを採用している。この組み合わせにより、ゲームやクリエイティブな作業をより高速かつスムーズに実行することが可能だという。また、最大144Hzのリフレッシュレートに対応した15型液晶モニターも見逃せないポイントで、滑らかでリアルな映像体験を提供する。

本ノートパソコンの性能は、RTX 5070 GPUによるAIによるフルレイトレーシングとニューラルレンダリング、加えてDLSS 4による高フレームレートと高画質の両立が可能だ。これにより、最新のゲームタイトルや高負荷の作業も快適にこなすことができる。さらに、Core Ultra 7 プロセッサーは、ハイエンド向けのArrow Lake Refreshアーキテクチャを採用し、20コアで構成される新設計で、徹底したパフォーマンスを追求する。

映像出力と充電に対応したUSB Type-Cも採用し、マルチモニター環境の構築や、付属アダプターなしでのバッテリー充電が可能だ。さらに、ユーザーの要望に応じたカスタマイズにも対応しているため、自分だけの理想のPCを手に入れることができるだろう。