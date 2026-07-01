ソラコムとKDDI、次世代eSIM規格「SGP.32」対応IoT SIMを国内初の商用提供へ

ソラコムとKDDIは、GSMAが策定したIoT機器向け次世代eSIM規格「SGP.32」に対応するIoT SIMおよびプロファイル管理機能を共同開発し、商用化に向けた検証を完了した。ソラコムは7月7日から、KDDIは2026年度下期から順次提供を開始する。国内通信事業者として「SGP.32」対応のIoT SIMおよびプロファイル管理機能を商用提供するのは初めてだという。

「SGP.32」は、IoT機器に搭載したeSIMの通信プロファイルを、物理的なSIM交換なしに遠隔操作で追加・切り替えできる規格だ。用途や利用エリアの変化に応じて最適な通信設計を組めるほか、通信品質の低下やトラブル時にはバックアップ用プロファイルへ自動切り替えし、冗長構成による事業継続性の確保にもつながる。海外ローミング規制のある国や地域でも、現地事業者の許可されたプロファイルを選択できる点も特徴だ。

活用例としては、エレベーター監視や自動販売機の電子決済のような、止まると困る設備のネットワーク冗長化が挙げられる。さらに、デジタルサイネージのように平時は小容量通信、更新時は大容量通信が発生する用途では、通信量に応じてプロファイルを切り替えることでコスト抑制も期待できる。国際展開を視野に入れるIoT事業でも、国や地域ごとの規制に合わせた柔軟な運用が可能になるという。

今回の共同開発は、2025年3月に締結したIoT分野での包括契約に基づくものだ。開発主導はソラコム、支援はKDDIが担った。