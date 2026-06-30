RTX 5060・5070・5090搭載PCがお得　パソコンショップSEVENが7月1日限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するBTOパソコンショップ「パソコンショップSEVEN」において、7月1日に「2026/7/1 24時間限定セール」を実施する。セール期間は7月1日0:00から7月1日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大128,000円オフの特価を用意する。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行う構成だ。

注目の対象製品には、GeForce RTX 5090とIntel Core Ultra 7 265KFを搭載する「ZEFT Z55BX」が含まれる。64GB DDR5メモリ、2TB SSD、Fractal Pop XL Silent Black Solidケース、Intel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を備え、通常1,245,800円から128,000円オフの1,117,800円（税抜）で提供する。送料無料で、ハイエンドゲームやクリエイティブ用途まで見据えた最上位クラスの構成だ。

ミドルレンジでは、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060を組み合わせた「ZEFT R60SG」が対象となる。32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Antec P20Cブラックケース、650W 80Plus Bronze電源を採用し、通常336,800円から27,000円オフの309,800円（税抜）で購入できる。さらに、AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT R68M」もラインアップし、16GB DDR5メモリ、1TB SSD、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケース、850W 80Plus Gold電源を備えて通常429,800円から41,000円オフの388,800円（税抜）となる。

同セールは全10商品が対象で、いずれも送料無料となる。ゲーミング性能を重視するユーザーはもちろん、動画編集や配信、日常利用まで視野に入れた買い替え需要にも応える内容となる。詳細はセール特設ページで確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。