マウスコンピューターが信州大学教育学部と連携協定　教育現場の進化や調査に同社PCを活用

マウスコンピューターは、長野県長野市にキャンパスを持つ信州大学教育学部と包括連携協定を締結。文化・産業・教育・学術研究の各分野で協力し、地域発展や教育研究の充実、および人材育成に寄与することを目的としている。

6月25日には学部長の西 一夫氏が同社の飯山工場に来訪。マウスコンピューター代表取締役社長の軣 秀樹氏と調印式を実施したほか、工場内の見学、さらに共同研究に参加する付属学校教員に用意される「MousePro C4」のパーツ組み込みを信州大学の学生が体験した。

軣氏は、教育現場の中で同社のPCがどう活用されるか、AIが進化していく中で教育現場にどう影響するか、そのフィードバックから、次の新製品につなげていきたいとする。また、教員の方々の働き方改革やICT教育を進めていく上で、同社のPCをぜひ活用していただければと思いを語った。

なお、今回共同研究に用いられる14型ノートPCの「MousePro C4」は、約1.37kgの軽量設計とともにMIL規格に準拠した堅牢性を備えたモデルで、OSにWindows 11 Pro Educationalを採用。授業準備や校外活動など、教育現場での調査に活用するために最適な仕様になっているとのことだ。