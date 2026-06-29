ゲーミングPCが最大6万8000円オフ　パソコンショップSEVENで6月30日限定セール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、6月30日に「2026/6/30 24時間限定セール」を実施する。セール期間は6月30日0:00から6月30日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大68,000円オフで提供するという。購入はセール特設ページから行う形で、対象は全10商品となる。

注目の対象機種の一つが「ZEFT Z55HT」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、Antec P20C ブラックケースと850W 80Plus gold電源を採用する構成となる。通常567,800円から68,000円オフの499,800円（税抜）で、送料無料で購入できる。

同じく「ZEFT Z56BG」は、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせたモデルだ。32GB DDR5メモリ、1TB SSD、B860チップセット、850W 80Plus gold電源を備え、通常499,800円から40,000円オフの459,800円（税抜）で販売する。よりコンパクトなマイクロタワーケースを採用している点も特徴だ。

さらに「ZEFT Z55EKC」は、Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5060、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載する上位寄りのバランス構成となる。マイクロタワーケース、B860チップセット、750W 80Plus gold電源を備え、通常449,800円から50,000円オフの399,800円（税抜）で提供する。各モデルはいずれも送料が無料で、詳細や購入はセール特設ページで確認する形だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。