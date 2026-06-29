EcoFlowがリコール中のポータブル電源で火災事故　対象製品の無償交換実施中

消費者庁は6月26日、EcoFlow Technology Japanがリコール中のポータブル電源「EFDELTA（EFDELTA1300-JP）」で、6月に火災事故が発生したことを明らかにした。
事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年6月13日
機種・型番：EFDELTA1300-JP
事故内容：車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した
6月26日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連性はわかっていない。
EcoFlow Technology Japanでは、今回焼損した機種のリコール（無償交換）を実施中。
消費者庁は対象製品のユーザーに対して、直ちに製品の使用を中止すること、メーカー案内サイト記載の対応（放電等）を実施すること、下記問い合わせ先へ連絡することなどを求めている。
●リコール対象製品と販売期間
・EFDELTA（EFDELTA1300-JP）：2019年11月18日～2023年4月30日
●問い合わせ先
電話（平日9時30分～17時30分）：050‐3355‐3196
メール：efdelta.support@ecoflow.com
案内サイト：https://www.ecoflow.com/jp/efdelta-recall-and-replacement
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