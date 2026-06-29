EcoFlowがリコール中のポータブル電源で火災事故　対象製品の無償交換実施中

消費者庁は6月26日、EcoFlow Technology Japanがリコール中のポータブル電源「EFDELTA（EFDELTA1300-JP）」で、6月に火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年6月13日

機種・型番：EFDELTA1300-JP

事故内容：車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した

6月26日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連性はわかっていない。

EcoFlow Technology Japanでは、今回焼損した機種のリコール（無償交換）を実施中。

消費者庁は対象製品のユーザーに対して、直ちに製品の使用を中止すること、メーカー案内サイト記載の対応（放電等）を実施すること、下記問い合わせ先へ連絡することなどを求めている。