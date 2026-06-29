ドスパラ大分光吉インター店に「デジタルドック」開設　メーカー不問のパソコン修理に対応

パソコン専門店ドスパラを運営するサードウェーブは、パソコン・スマートフォンの修理およびサポートサービスを提供する「デジタルドック大分光吉インター店」を、ドスパラ大分光吉インター店内へオープンした。所在地は大分県大分市宮崎696-1 コムボックス大分2階で、営業時間は11時00分から19時30分となる。
デジタルドックは、メーカーを問わずパソコン修理を受け付けるほか、自作PCやゲーミングPCにも対応する修理・サポートの専門店だ。液晶修理、データ復旧、スマートフォンやパソコンの設定サポート、出張サポート、リモートサポートまで幅広く扱い、店頭での持ち込み相談にも応じる体制を整える。
料金面では、会員制定額サービス「デジタルケアサービス」を用意し、単発で相談したい利用者向けには「パソコン・スマホ使い方なんでも相談」を2,200円/20分で提供する。修理だけでなく、操作方法や初期設定など日常的な疑問にも対応する点が特徴だ。
今回の店舗は、ショッピングモール「コムボックス大分」内で大分駅から車で約15分の立地にあり、駐車場も備える。
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