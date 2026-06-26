パソコン工房、6月27日から「超ボーナス大感謝セール」　即納PCや周辺機器がお買い得

ユニットコムは、パソコン工房 グッドウィル 名古屋大須店と三河地区の4店舗で、期間限定セール「超 ボーナス大感謝セール」を6月27日から7月3日まで開催する。開催店舗は名古屋大須店、刈谷店、豊田店、岡崎店、豊橋店の計5店舗で、人気のゲーミングPCやノートPC、PCパーツ、周辺機器を記念プライスで提供する内容だ。

今回の目玉は、すぐに持ち帰りやすい「オススメ即納パソコン」の充実だ。最新のゲーミングPCやノートPCに加え、スリムPCやWindows 11搭載モデル、NPU AIエンジン内蔵機やマルチモニター対応機など、仕事用からゲーム用途まで幅広い需要に応える構成となる。さらに、PCパーツや周辺機器も対象に含まれ、買い替えや増設を考える利用者にとっても選びやすい内容だ。

店頭では、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボモデル「LEVEL∞」、コストパフォーマンスを重視した「LEVELθ」、カスタマイズ注文に対応する高品質BTOパソコン「iiyama PC」も案内される。アップグレードや出張設定設置サービスの相談も可能で、法人のまとめ買い、業務PCの買い替え、買取や下取りの相談にも対応するという。

加えて、全国のパソコン工房では中古買取強化宣言や、対象新品パソコン購入時の還元施策、Windows 10からWindows 11への乗り換え支援も進めており、買う・売る・乗り換えるを一体で後押しする体制を整える。