パソコンショップSEVEN、BTOゲーミングPC全10モデルを特価販売　最大7万9000円オフ

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、6月28日に「2026/6/28 24時間限定セール」を実施する。期間は6月28日0:00から6月28日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大79,000円オフで販売する。
注目の対象製品は「ZEFT G62CO」で、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、2000GB SSD、CoolerMaster COSMOS ALPHAケース、intel Z890チップセット、1000W 80Plus Gold電源を備える高性能モデルだ。通常758,800円(税抜)から79,000円オフの679,800円(税抜)となり、送料無料で購入できる。
そのほかにも、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R67D」は通常386,800円(税抜)から28,000円オフの358,800円(税抜)で、GeForce RTX 5070 Tiを採用する「ZEFT R66K」は通常444,800円(税抜)から45,000円オフの399,800円(税抜)で販売する。いずれもWindows 11搭載のBTOパソコンで、用途に応じて構成を選べる点が特徴だ。
セール対象は全10商品で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。各製品ページには個別の詳細仕様が掲載されており、購入前に構成や価格を確認しやすい。なお、製品はいずれも送料無料となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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