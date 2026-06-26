BTOパソコンが最大13万4000円オフ　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて6月27日0:00から6月27日23:59まで、「2026/6/27 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCを中心とした全10商品で、最大134,000円オフ、送料無料となる。購入は特設ページおよび各商品ページから行えるという。
今回のセールでは、フラッグシップ級の高性能モデルから、比較的手に取りやすいミドルクラスまでが並ぶ。最上位の「ZEFT R60V」は、AMD Ryzen 9 9950X、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、2TB SSDと2TB HDDを搭載し、通常1,349,800円から134,000円引きの1,215,800円（税抜）で販売する。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版で、ケースはbe quiet！ SILENT BASE 802 Black、1300W 80Plus Platinum電源を採用する。
ゲーミング用途で注目度が高いのは、Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060を組み合わせた「ZEFT G62CE」だ。16GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、Microタワーケース、Intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を搭載する。価格は通常299,800円から11,000円オフの288,800円（税抜）となる。同じCPUを採用する「ZEFT G62CH」はGeForce RTX 5050を組み合わせた構成で、通常271,800円から4,000円オフの267,800円（税抜）となる。
セール対象はこのほかにも複数あり、合計10商品がラインアップされる。いずれも送料無料で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから可能だ。限定期間が1日と短いため、性能重視のゲーミングPCや新しいデスクトップPCを検討している利用者にとって、構成と価格の両面で比較しやすい機会となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります