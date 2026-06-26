BTOパソコンが最大13万4000円オフ　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて6月27日0:00から6月27日23:59まで、「2026/6/27 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCを中心とした全10商品で、最大134,000円オフ、送料無料となる。購入は特設ページおよび各商品ページから行えるという。

今回のセールでは、フラッグシップ級の高性能モデルから、比較的手に取りやすいミドルクラスまでが並ぶ。最上位の「ZEFT R60V」は、AMD Ryzen 9 9950X、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、2TB SSDと2TB HDDを搭載し、通常1,349,800円から134,000円引きの1,215,800円（税抜）で販売する。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版で、ケースはbe quiet！ SILENT BASE 802 Black、1300W 80Plus Platinum電源を採用する。

ゲーミング用途で注目度が高いのは、Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060を組み合わせた「ZEFT G62CE」だ。16GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、Microタワーケース、Intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を搭載する。価格は通常299,800円から11,000円オフの288,800円（税抜）となる。同じCPUを採用する「ZEFT G62CH」はGeForce RTX 5050を組み合わせた構成で、通常271,800円から4,000円オフの267,800円（税抜）となる。

セール対象はこのほかにも複数あり、合計10商品がラインアップされる。いずれも送料無料で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから可能だ。限定期間が1日と短いため、性能重視のゲーミングPCや新しいデスクトップPCを検討している利用者にとって、構成と価格の両面で比較しやすい機会となる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。