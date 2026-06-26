自作PCがカプセルトイに？　CPUやマザボ、PCケースを手のひらサイズで再現

カプセルトイの開発、製造などを手がけるターリン・インターナショナルは6月25日、企画段階の新製品として、大手PCパーツメーカーとコラボした「手のひらPCパーツ」のイメージ画像を公開した。

ラインナップは「Intel Core Ultra 7 270K Plus」「ASRock Z890 Steel Legend WiFi」「GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI 7 Plus」「MSI MEG Z890 ACE」「PCケース」の5種類を用意。

いずれも単体のミニチュアとして楽しめるほか、CPUとマザボ、PCケースを組み合わせて自作PCのミニチュアを組むことも可能だ。

企画段階のため、発売時期と価格については未発表。

本物のPCとして使うことはできないが、ミニチュアやPCの自作が好きな人は要チェックの商品といえそうだ。