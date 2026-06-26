自作PCがカプセルトイに？　CPUやマザボ、PCケースを手のひらサイズで再現

カプセルトイの開発、製造などを手がけるターリン・インターナショナルは6月25日、企画段階の新製品として、大手PCパーツメーカーとコラボした「手のひらPCパーツ」のイメージ画像を公開した。
ラインナップは「Intel Core Ultra 7 270K Plus」「ASRock Z890 Steel Legend WiFi」「GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI 7 Plus」「MSI MEG Z890 ACE」「PCケース」の5種類を用意。
いずれも単体のミニチュアとして楽しめるほか、CPUとマザボ、PCケースを組み合わせて自作PCのミニチュアを組むことも可能だ。
💻💻先出情報💻💻— ターリンカプセルコレクション【公式】 (@tarlin_cc) June 25, 2026
4大メーカー公式コラボでお届けする
手のひらサイズのPCパーツを企画中…！
組み立てて遊べる本格仕様です🛠️
※画像は試作品です。#ターリン#カプセルトイpic.twitter.com/AwtrVeDlej
企画段階のため、発売時期と価格については未発表。
本物のPCとして使うことはできないが、ミニチュアやPCの自作が好きな人は要チェックの商品といえそうだ。
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