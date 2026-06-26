グーグルChromeに深刻度”高”の脆弱性　今週2度目のアップデート

グーグルは6月25日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「高」を含む3件の脆弱性を修正した。前回（6月23日）の更新から僅か2日で次のアップデートが提供された形だ。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・3件 深刻度別内訳 ・高：3件 ■深刻度（高） ・CVE-2026-13281：Mojoにおける整数オーバーフロー

・CVE-2026-13282：Paymentsにおける解放後使用

・CVE-2026-13283：AdFilterにおける解放後使用

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：149.0.7827.200/201

・macOS：149.0.7827.200/201

・Linux：149.0.7827.200 ■モバイル版 ・Android：149.0.7827.200

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。