RTX 5090搭載ゲーミングPCが11万6000円オフ　パソコンショップSEVEN限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて6月26日0:00から6月26日23:59までの24時間限定で「2026/6/26 24時間限定セール」を実施する。今回の企画では、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大11万6000円引きの特価を打ち出す。購入はセール特設ページから行う形で、送料無料も適用される。

注目機種の一つは「ZEFT Z55GA」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra 7-265F、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、Antec P20Cブラックケース、Intel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を備える高性能モデルだ。通常価格は101万5800円（税抜）で、11万6000円オフの89万9800円（税抜）となる。

そのほかにも、AMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R63E」は44万9800円（税抜）から5万円オフの39万9800円（税抜）、Intel Core Ultra 5-235とGeForce RTX 5070 Tiを採用した「ZEFT Z58T」は43万4800円（税抜）から4万5000円オフの38万9800円（税抜）で販売する。いずれも1TB SSD、DDR5メモリ、80Plus Gold以上の電源を備え、ゲーム用途から制作作業まで幅広い需要に応える構成だ。

セール対象はこの3機種を含む全10商品で、詳細な構成や各製品の購入はセール特設ページで確認できる。BTOならではの構成の違いを見比べながら、自分に合う1台を選びやすい内容となる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。