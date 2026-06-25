arrows Alpha2 F-51G発表　5370mAhバッテリーとDimensity 8350 Extreme搭載の最上位モデル

FCNT合同会社は6月25日、NTTドコモ向けの新製品「arrows Alpha2 F-51G」を発表した。発売は8月下旬以降の予定。販売はNTTドコモを通じて行われ、ドコモオンラインショップでは限定カラーのレッドとブルーグリーン、さらにインディゴのRAM12GB／ROM512GBモデルも取り扱う予定だ。

「arrows Alpha2 F-51G」は、arrowsシリーズの最上位機として、高性能CPUと大容量バッテリー、強靭なボディを備えたスマートフォンだ。CPUにはDimensity 8350 Extremeを採用し、RAM8GB／ROM256GBを基本に、インディゴのみRAM12GB／ROM512GBも用意する。最大2TBのmicroSDXCにも対応し、動画や写真、ゲームデータをたっぷり保存できる構成だ。

デザイン面では、段差のないフラット形状のボディにアルミニウム素材を用い、背面には傷がつきにくいグラスファイバーを採用した。防水・防塵はIPX6/IPX8/IPX9とIP6Xに対応し、MIL規格23項目にも準拠する。さらに、約6.4インチのLTPOディスプレイは最大144Hzのリフレッシュレートと最大3000nitの高輝度に対応し、屋外でも見やすく、動画やゲームを滑らかに表示するという。

カメラは、約5030万画素のメインカメラにソニーの「LYTIA 710」を採用し、暗所でもノイズを抑えて撮影しやすい設計だ。超広角カメラとフロントカメラも約4990万画素と高画素で、4K/60fps動画撮影やHDR動画にも対応する。AIによる被写体検出や明るさ・色味の最適化、ブレを抑える調整も可能で、撮影体験を底上げする仕様だ。加えて、5370mAhのバッテリーは1回の充電で2日使える想定で、約40分で100%までの急速充電にも対応する。

AI機能も充実しており、文字起こしや通知要約、画像生成、プレイリスト作成を支援する「arrows AI」を搭載する。Google Gemini、Perplexity、Copilotも利用でき、アクションキーには最大3つの機能を割り当てられる。健康面では、脈波センサーを使った自律神経測定サポートも備え、日々のコンディション把握を助ける構成だ。購入後は最新Android OSへのアップデートを最大3回、セキュリティ更新を5年間提供する予定だ。