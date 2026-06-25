arrows Alpha2 F-51G発表　5370mAhバッテリーとDimensity 8350 Extreme搭載の最上位モデル

FCNT合同会社は6月25日、NTTドコモ向けの新製品「arrows Alpha2 F-51G」を発表した。発売は8月下旬以降の予定。販売はNTTドコモを通じて行われ、ドコモオンラインショップでは限定カラーのレッドとブルーグリーン、さらにインディゴのRAM12GB／ROM512GBモデルも取り扱う予定だ。
「arrows Alpha2 F-51G」は、arrowsシリーズの最上位機として、高性能CPUと大容量バッテリー、強靭なボディを備えたスマートフォンだ。CPUにはDimensity 8350 Extremeを採用し、RAM8GB／ROM256GBを基本に、インディゴのみRAM12GB／ROM512GBも用意する。最大2TBのmicroSDXCにも対応し、動画や写真、ゲームデータをたっぷり保存できる構成だ。
デザイン面では、段差のないフラット形状のボディにアルミニウム素材を用い、背面には傷がつきにくいグラスファイバーを採用した。防水・防塵はIPX6/IPX8/IPX9とIP6Xに対応し、MIL規格23項目にも準拠する。さらに、約6.4インチのLTPOディスプレイは最大144Hzのリフレッシュレートと最大3000nitの高輝度に対応し、屋外でも見やすく、動画やゲームを滑らかに表示するという。
カメラは、約5030万画素のメインカメラにソニーの「LYTIA 710」を採用し、暗所でもノイズを抑えて撮影しやすい設計だ。超広角カメラとフロントカメラも約4990万画素と高画素で、4K/60fps動画撮影やHDR動画にも対応する。AIによる被写体検出や明るさ・色味の最適化、ブレを抑える調整も可能で、撮影体験を底上げする仕様だ。加えて、5370mAhのバッテリーは1回の充電で2日使える想定で、約40分で100%までの急速充電にも対応する。
AI機能も充実しており、文字起こしや通知要約、画像生成、プレイリスト作成を支援する「arrows AI」を搭載する。Google Gemini、Perplexity、Copilotも利用でき、アクションキーには最大3つの機能を割り当てられる。健康面では、脈波センサーを使った自律神経測定サポートも備え、日々のコンディション把握を助ける構成だ。購入後は最新Android OSへのアップデートを最大3回、セキュリティ更新を5年間提供する予定だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります