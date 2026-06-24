RTX 5080搭載PCが8万円引き、24時間限定セールがスタート

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、6月25日0:00から6月25日23:59まで、「2026/6/25 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大8万円オフとなる注目企画であり、対象は全10商品だ。

今回のセールでは、ハイエンドからミドルクラスまで幅広い構成が並び、用途に応じて選びやすい内容となる。主な対象製品のひとつである「ZEFT Z55HS」は、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載したミドルタワー機で、通常729,800円から8万円引きの649,800円(税抜)で販売する。

同じく対象の「ZEFT Z58O」は、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra5-235、GeForce RTX 5060 Ti 16GB、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備えたマイクロタワー機で、通常346,800円から27,000円オフの319,800円(税抜)となる。「ZEFT Z55XC」は、intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、Antec P20C ブラックケースを採用し、通常399,800円から3万円引きの369,800円(税抜)だ。

いずれも送料無料で、購入はパソコンショップSEVENの各商品ページ、または6月25日限定のセール特設ページから行う。特設ページでは対象10商品をまとめて確認でき、比較しながら選べる点も魅力だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。