HHKB Studio専用キートップセット「灰」発売開始。本体との特別価格セットも

HHKB Studioのキートップに「灰」が仲間入り！

PFUは2026年6月23日、HHKB Studioのキートップセットとして新色「灰」の販売をPFUダイレクトにて開始した。販売価格はキートップセット単体が6600円～7590円（税込）。また、2026年9月30日までの期間限定で、本体とのセット商品も同時販売する。

今回の「灰」は、HHKBの既存カラー「墨」に呼応する新たなカラーとして企画されたもので、「熱を経て残る灰のように、余計なものを削ぎ落とし、本質だけを残した」イメージの色だという。

キートップは英語配列が交換用キートップ一式60個、日本語配列の場合は同69個。そのほか引き抜き工具（キートップ、スイッチ兼用）、取扱説明書（交換手順、キー配置表）が付属する。

■ギャラリー