RTX 5090搭載PCが14.1万円引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定セールが見逃せない

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、6月23日に「2026/6/23 24時間限定セール」を実施する。セール期間は6月23日0:00から6月23日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大141,000円オフの特価を打ち出す内容だ。購入は特設ページから行う形式で、対象製品は送料無料となる。

注目は、ハイエンド構成の「ZEFT G62CB」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、4000GB SSD、CoolerMaster COSMOS ALPHAケース、intel Z890チップセット、1300W 80Plus platinum電源を採用する。通常1,367,800円(税抜)から141,000円オフの1,226,800円(税抜)となり、圧倒的な描画性能と大容量メモリを求めるユーザー向けの構成だ。

中位帯では、「ZEFT G62BY」が特価359,800円(税抜)で登場する。こちらはWindows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、intel B860チップセット、750W 80Plus gold電源を備える。ゲーム用途に加え、動画編集や生成AI系の処理にも対応しやすいバランス型の1台だ。

エントリー寄りの「ZEFT G62BT」は、特価285,800円(税抜)で購入できる。Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5060 Ti 8GB、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、intel B860チップセット、650W 80Plus bronze電源を搭載する。ほかにもセール対象は全10商品に及び、用途や予算に応じて選択肢を広げられる点が特徴だ。詳細はセール特設ページで確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。