「#AIで遊ぼう」コンテスト開始　note投稿で賞金7万円＆AIフェス出展チャンス

サードウェーブは、メディアプラットフォーム「note」と連携した投稿コンテスト「#AIで遊ぼう」を開始した。募集期間は7月15日23時59分までで、会場はオンライン上のnote内特設ページとなる。参加費は無料だ。AIを自分なりに楽しんだ体験を、文章・イラスト・マンガなど自由な形式で投稿できる企画だという。

この企画は、11月開催予定の『AIフェスティバル 2026 Powered by THIRDWAVE』とnoteのコラボレーションによるものだ。応募方法は、noteのアカウントを作成またはログインし、ハッシュタグ「#AIで遊ぼう」を付けて投稿するだけだ。うまくできた体験、失敗談、試行錯誤の途中経過まで対象となり、AIを気軽に使いながら得たリアルな気づきを発信できる点が特徴だという。

賞は2部門で、グランプリ1名にはギフトカード7万円分と副賞、AIフェスティバル賞1名にはギフトカード3万円分と副賞が贈られる。副賞には、希望者向けにAIフェスティバル 2026の「AIクリエイターズマーケット」出展ブース1コマが用意される予定だ。AIフェスティバル賞は、AIフェスティバルへの体験や期待が読み取れる作品が優先して選考対象となる。作品の詳細や募集条件はnote内「#AIで遊ぼう」ページで確認できる。