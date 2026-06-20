最新ゲーミングマウスを店頭で試せる　ソフマップ池袋店が売り場をリニューアル

ソフマップは6月20日、ソフマップ池袋店のゲームデバイスコーナーをリニューアルオープンする。新品のゲーミングデバイスを幅広く扱い、最新モデルのゲーミングマウスやゲーミングキーボードを実機展示で確認できる売り場だ。

リニューアル後の売り場では、スペック表だけでは判断しにくい操作感やフィット感を、実際に手に取って確かめられる構成だという。ゲーミングマウスは握り心地やボタン配置、ゲーミングキーボードはキー荷重や打鍵感など、ゲームプレイの快適さに直結する要素を比較しやすい。初心者にとっては選びやすく、上級者にとっては細かなこだわりを反映しやすい環境だ。

あわせて、ソフマップ池袋店ではゲーミングPCも豊富に取り揃える。用途や予算に応じたBTO（Build To Order）にも対応し、専門スタッフが構成の相談や見積もりを行う。CPU、GPU、メモリ、ストレージといった主要パーツのバランスを踏まえた提案が受けられるため、配信、対戦ゲーム、制作作業まで視野に入れた一台を検討しやすい。

ゲーミングデバイスからゲーミングPCまでを一度に比較できる点も特徴だ。池袋というアクセス性の高い立地で、最新機種のチェックからカスタマイズ相談まで進められるため、買い替え需要にも新規導入にも対応する売り場となる。