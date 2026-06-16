ASUS ROG×XREALの新型ARグラス「ROG XREAL R1」予約開始、世界初240Hz対応
ソフマップは、ASUS ROGとXREALが共同開発したゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」の予約受付を開始した。世界初をうたう240Hz対応のMicro-OLEDディスプレイを搭載し、片目あたりフルHD解像度に対応する高性能モデルだ。
「ROG XREAL R1」の大きな特徴は、最大240Hzの高リフレッシュレートと0.01msの応答速度にある。FPSやレースゲームのように、動きの速いシーンで映像の残像感を抑えたい用途に向く設計だという。約4m先に171インチ相当の大画面を映し出せるため、ARグラスでありながら没入感の高い視聴体験を実現する。
さらに、3DoF対応により仮想ディスプレイを空間上に固定できるほか、自動調光機能を備えた電気調光レンズテクノロジーも採用する。周囲の明るさに応じて見やすさを調整しやすく、屋内外での使い勝手にも配慮した構成だ。Boseチューニングのスピーカーとノイズリダクション対応マイクも搭載し、映像視聴からボイスチャットまでを一体でこなす。
本体重量は約91gと軽量で、長時間の装着でも負担を抑えやすい。付属のROG Control Dockを使えばHDMIやDisplayPort接続にも対応し、PCやゲーム機など幅広いデバイスと連携できる。ROG Allyシリーズとの組み合わせも意識されており、携帯ゲーム機を大画面化する用途でも注目度が高い。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります