ASUS ROG×XREALの新型ARグラス「ROG XREAL R1」予約開始、世界初240Hz対応

ソフマップは、ASUS ROGとXREALが共同開発したゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」の予約受付を開始した。世界初をうたう240Hz対応のMicro-OLEDディスプレイを搭載し、片目あたりフルHD解像度に対応する高性能モデルだ。

「ROG XREAL R1」の大きな特徴は、最大240Hzの高リフレッシュレートと0.01msの応答速度にある。FPSやレースゲームのように、動きの速いシーンで映像の残像感を抑えたい用途に向く設計だという。約4m先に171インチ相当の大画面を映し出せるため、ARグラスでありながら没入感の高い視聴体験を実現する。

さらに、3DoF対応により仮想ディスプレイを空間上に固定できるほか、自動調光機能を備えた電気調光レンズテクノロジーも採用する。周囲の明るさに応じて見やすさを調整しやすく、屋内外での使い勝手にも配慮した構成だ。Boseチューニングのスピーカーとノイズリダクション対応マイクも搭載し、映像視聴からボイスチャットまでを一体でこなす。

本体重量は約91gと軽量で、長時間の装着でも負担を抑えやすい。付属のROG Control Dockを使えばHDMIやDisplayPort接続にも対応し、PCやゲーム機など幅広いデバイスと連携できる。ROG Allyシリーズとの組み合わせも意識されており、携帯ゲーム機を大画面化する用途でも注目度が高い。