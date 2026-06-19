80時間駆動×600m防水　ティソの本格ダイバーズ「シースター 2000 プロフェッショナル」登場

スウォッチ グループ ジャパンは、スイスの時計ブランドTISSOTから「ティソ シースター 2000 プロフェッショナル」を含むシースター新作5モデルを発表した。価格はティソ シースター 2000 プロフェッショナルが154,000円から161,700円まで、ティソ シースター 1000 クォーツ クロノグラフが88,000円と92,400円、ティソ シースター 1000 クォーツ 40mm／36mmが74,800円と69,300円となる。購入はティソ公式オンラインストアなどで可能だという。

ティソ シースター 2000 プロフェッショナルは、ISO 6425（v2018）認証を取得したダイバーズウォッチだ。60気圧防水、2,000フィート相当の600m防水に対応し、9時位置のヘリウムエスケープバルブ、逆回転防止ベゼル、ねじ込み式リューズ、無反射コーティングのドーム型サファイアクリスタルを搭載する。ケース径は44mmで、素材は316Lステンレススチールとなる。

ムーブメントはETA C07.111をベースにしたパワーマティック80自動巻きで、ニヴァクロン製ひげゼンマイを採用する。磁場や衝撃に対する耐性に配慮し、最長80時間のパワーリザーブを確保する点が特徴だ。文字盤は波模様を刻印したグラデーション仕上げで、針とインデックスにはスーパールミノヴァを塗布し、暗所での視認性を高める。加えて、交換可能なブレスレットシステムにより、ダイバークラスプ付きステンレススチール製ブレスレットとトロピックラバーストラップを付け替えられる仕様だ。

ラインアップは全5型で、ブラックとブルー、オレンジを中心としたバリエーションを展開する。型番と価格は、T1209071105100が160,600円、T1209071704100が154,000円、T1209071728100が154,000円、T1209073704100が161,700円、T1209073705100が161,700円となる。海の表情を思わせるカラー設計と、実用性を重視した構造が両立したモデルだ。

同時に発表されたティソ シースター クォーツクロノグラフとティソ シースター 1000 クォーツ 40mm／36mmには、新色が加わる。前者はケース径38mm、30気圧防水、スイス製クォーツムーブメントと電池切れ警告機能（EOL）を備え、ブルーとホワイトの2モデルを用意する。後者はケース径40mmと36mmの2サイズで、ターコイズカラーを採用し、日常使いからレジャーまで幅広く使える実用性の高いモデルだ。