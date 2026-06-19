RTX 5070・5080搭載ゲーミングPCを値下げ　最大8.8万円オフ

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて6月22日に「2026/6/22 24時間限定セール」を開催する。セール期間は6月22日0:00から6月22日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPC全10商品が対象となる。最大88,000円オフの特価設定に加え、全品送料無料となる。

注目の主力モデルとして、ZEFT R61AHAはAMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080を搭載し、64GB DDR5メモリ、2TB HDDと2,000GB SSDを備える。ケースはbe quiet！ SILENT BASE 802 Black、電源は1000W 80Plus Goldとなり、通常847,800円から88,000円引きの759,800円(税抜)で販売する。購入は特設ページおよび各商品ページから行える。

さらに、ZEFT R67NはAMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070、32GB DDR5、1,000GB SSDを組み合わせ、通常378,800円から29,000円オフの349,800円(税抜)となる。ZEFT R67BはAMD Ryzen 5 8600GとGeForce RTX 5060 Ti 16GB、32GB DDR5、1,000GB SSDを搭載し、通常349,800円から21,000円オフの328,800円(税抜)で提供する。いずれもWindows 11を採用し、用途に応じてミドルタワーケースやマイクロタワーケースなどの選択肢がある。

詳細はセール特設ページで確認してほしい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。