Core Ultra×RTX 5070搭載PCが値下げ　パソコンショップSEVENの24時間限定セール開始

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて6月21日0:00から6月21日23:59まで「2026/6/21 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大48,000円オフとなる期間限定施策だ。送料無料で購入できる点も見逃せない内容となっている。
注目機種のひとつは「ZEFT Z55WT」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra9-285、GeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを備えるミドルタワー構成となる。通常496,800円から48,000円オフの448,800円（税抜）で、ハイエンド志向のゲーム用途やクリエイティブ作業まで視野に入る内容だ。
そのほか「ZEFT Z58Q」は、intel Core Ultra5-235とGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせたモデルで、通常347,800円から28,000円オフの319,800円（税抜）となる。「ZEFT Z54QQ」はintel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5050を搭載し、通常269,800円から11,000円オフの258,800円（税抜）だ。いずれもSSD搭載で、BTOならではの実用性と拡張性を持つ構成となっている。
今回のセールでは、主な対象として紹介された3機種以外にも全10商品が割引対象となる。購入は特設ページから行う形式で、掲載された各商品ページにアクセスすれば、構成や価格を確認しながら選べる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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