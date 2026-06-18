ゲーミングPCが最大10.6万円引き　パソコンショップSEVENが6月20日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、6月20日に「2026/6/20 24時間限定セール」を開催する。セール期間は6月20日0:00から6月20日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大106,000円オフを打ち出す内容だ。購入は特設ページから行い、対象は全10商品となる。なお、いずれも送料無料となっている。

主な目玉となるのは「ZEFT R61XD」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、プロセッサはAMD Ryzen 9 9950X3D、グラフィックボードはGeForce RTX 5090、メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSDを備える構成だ。ケースはNZXT H9 FLOW RGB ホワイト、電源は1300W 80Plus Platinumで、通常1,099,800円から106,000円オフの特価993,800円（税抜）となる。

さらに、Intel Core Ultra 7-265KFとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「ZEFT Z55EKD」は通常528,800円から52,000円オフの476,800円（税抜）、Intel Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5070 Tiを採用する「ZEFT G62BO」は通常529,800円から50,000円オフの479,800円（税抜）となる。両機種ともメモリは32GB DDR5、ストレージは2000GB SSD、チップセットはIntel Z890、電源は850W 80Plus Goldで、ハイエンドゲームや高負荷な制作用途にも向く構成だ。

パソコンショップSEVENのセール特設ページでは、これら3機種以外にも計10商品がラインアップされる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。