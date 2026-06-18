全10モデル対象、最大13.4万円引き　パソコンショップSEVENの大型セール始まる

セブンアールジャパンは、BTOパソコンショップ「パソコンショップSEVEN」において、6月19日に「2026/6/19 24時間限定セール」を実施する。セール期間は6月19日0:00から6月19日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大134,000円オフの特価を用意する内容だ。購入は特設ページおよび各製品ページから行う構成で、対象は全10商品となる。

注目製品の一つは「ZEFT R60V」だ。AMD Ryzen 9 9950X、GeForce RTX 5090、メモリ128GB DDR5、2TB SSDと2TB HDDを搭載したハイエンド構成で、通常1,349,800円から134,000円引きの1,215,800円（税抜）で販売する。ケースはbe quiet! SILENT BASE 802 Black、1300W 80Plus Platinum電源を採用し、重量級ゲームや高負荷の制作作業を見据えた構成となる。

ミドルクラスでは「ZEFT Z55XH」が目を引く。Intel Core Ultra 7-265FとGeForce RTX 5060、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを備え、通常299,800円から16,000円オフの283,800円（税抜）だ。ほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「ZEFT R60SU」が、通常529,800円から51,000円オフの478,800円（税抜）で用意される。いずれも送料無料で、用途や予算に応じて選びやすい点が特徴だ。

今回のセールでは、3機種だけでなく全10商品が対象となるため、ゲーミング用途から普段使いまで幅広い選択肢がそろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。