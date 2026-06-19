このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

シャープらしい驚きの新機能！ 手首に付けているだけで摂取カロリーがわかるスマートウォッチ

2026年06月19日 09時30分更新

文● オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　シャープは、同社初のスマートウォッチ／スマートリングを発表。7月9日に発売する。発表会での実機やデモも含めて、その機能をレポートしよう。

シャープ

シャープがスマートウォッチ／スマートリングをリリース。今からスマートウォッチ？ という疑問を吹っ飛ばす画期的な機能入りだ

体内の水分の移動や糖の変化から摂取したカロリーを測定
食事内容の入力をしなくてもカロリー収支がわかる

　まずはスマートウォッチ「からだメイト Watch」から。同社公式ストアでの価格は5万9400円を予定している。

シャープ

シルバーとゴールドの2色を用意

　本製品の最大の特徴であり、驚くべき機能が「スマートウォッチを手首に着けているだけで、摂取カロリーを自動測定」できる点。従来のスマートウォッチは活動量の測定で消費カロリーの測定は表示できたが、摂取カロリーについてはユーザーが食事内容をスマホ上で手入力したり、食事内容を撮影してAIでデータ化するといった作業が必要だった。

　それに対して、からだメイト Watchでは体内の水分の移動や糖の変化から、摂取カロリーを分析して、記録してくれる。ここには米国企業のHEALBE Corporationの特許技術「FLOWテクノロジー」が採用されており、同技術を用いる製品の国内独占でのライセンス供与を受けているという。

シャープ

体の細胞が栄養を吸収する過程での変化を測定して、摂取カロリーを算出する

シャープ

精度は十分に高いことをアピール

　摂取カロリーの推定の精度は約89％。食品表示基準では約20％の誤差を許容しているとのことで、十分な精度を持っている点をアピールする。なお、人が食事をして、内臓が栄養を吸収して体内に糖が……となるため、実際の食事と摂取カロリーの加算では数時間程度の時間差が発生するという。

シャープ

消費カロリーと摂取カロリーの収支を表示

　また、センサーの機能の一環として、体内の水分量測定が可能なのも特徴。ユーザーの基準値を学習して、適正な水分量を下回っているときは、水分補給を促してくれる。

シャープ

水分バランスを可視化して、水の補給が必要な場面ではユーザーを促してくれる

スマートウォッチとしての基本機能も装備
Android／iOSの両OSで使える

　スマートウォッチとしての一般的な機能ももちろん搭載されている。睡眠や歩数、心拍モニタリングのほか、天気や予定、スマホの通知や着信を表示する機能を搭載。これらの情報は「サーキットビュー」と名付けられた独自のUXによって、シンプルな形で切り替えながら確認できるようになっている。

シャープ

シンプルなUXで情報を示してくれる

　本体は5ATM、IP68相当の防水・防塵に対応。ハンドソープによる洗浄も可能なのはシャープ製品らしい点。カラバリはゴールド・シルバーの2色展開。ベルトは20mm幅の汎用品の取り付けも可能。

シャープ

腕時計で一般的な20mmの汎用バンドを利用できる

　対応OSはAndroid 14／iOS 17以上で、ウォッチ自体には独自OSが用いられている。スマホ用アプリとして、「からだメイト」が用意されており、これは後述するスマートリングと共通。基本機能は無料で利用できるが、さらに有料プラン（月600円）に加入すると、計測したデータに基づくアドバイスを受けることも可能。

シャープ

「からだメイト」というアプリ上で詳細な情報を確認できる

シャープ

アドバイス類の表示は有料プラン加入者向けサービス

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
￥11,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
￥184,800
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
4
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
￥113,853
5
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥94,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,649
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
4
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,899
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,553
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥3,131
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
10
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン