高性能ゲーミングPCを安く買うチャンス　パソコンショップSEVENが1日限定の大幅値下げ

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、6月18日に「2026/6/18 24時間限定セール」を実施する。期間は6月18日0:00から6月18日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大82,000円オフの特価を打ち出す内容だ。

注目の対象機種のひとつが「ZEFT R62N」だ。AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5080、メモリ64GB DDR5、2TB SSDと2TB HDDを備え、Windows 11 Proを搭載するハイエンド構成だ。通常817,800円のところ82,000円オフの735,800円（税抜）で、送料無料にて購入できる。

また、「ZEFT G62BS」はIntel Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5060、32GB DDR5、1TB SSDを搭載したミドルクラスのゲーミングPCだ。通常328,800円から29,000円オフの299,800円（税抜）で、Windows 11 Home標準搭載、送料無料となる。「ZEFT R60HT」はAMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070、32GB DDR5、1TB SSDを採用し、通常399,800円から23,000円引きの376,800円（税抜）で購入できる。

いずれもBTOパソコンらしく、用途に応じて性能を選びやすいのが魅力だ。高解像度ゲームや配信、動画編集まで視野に入る構成が並び、最新GPUを手頃に導入したい人にとって見逃せない機会となるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。