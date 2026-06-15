ドスパラ、VTuber3名とエージェント契約　DCP AGENTで冠番組も始動

パソコン専門店ドスパラを展開するサードウェーブは、クリエイター支援プログラム「ドスパラクリエイティブプロダクション」内の「DCP AGENT」において、VTuberの猫研あいお氏、まぐねっこ・つなかん氏、小幸たい氏の3名とエージェント契約を締結した。今後は番組出演やイベント参加を順次展開し、案件紹介やプロモーション、テクニカル面の支援を通じて活動を後押しする取り組みだ。
DCP AGENTは、本気で創造活動に取り組むデジタルクリエイターを対象に、収益化や活動環境の整備を支援し、継続的な活躍につなげるプロジェクトだ。昨年12月に募集したゲーム配信者部門では、多数の応募者の中から書類審査、面接、実技審査を経て3名が選出された。今後は冠番組の制作も予定しており、詳細や活動状況は特設サイトで順次公開されるという。
契約した3名のうち、猫研あいお氏はTwitchを中心にゲーム配信と雑談を組み合わせた親しみやすいスタイルで知られ、朝から夕方にかけての長時間配信も特徴だ。まぐねっこ・つなかん氏はYouTubeで幅広いゲームタイトルに挑戦する明るく元気な配信者で、小幸たい氏はYouTubeとTwitchでゲーム配信や推理コンテンツを展開し、Live2Dクリエイターとしても活動する。いずれも個性の異なるVTuberであり、DCP AGENTの支援対象として活動領域の拡大が期待される。
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