ANAブルーを大胆採用　AKRacingの限定コラボチェアが登場

テックウインドは、ゲーミングチェアブランド「AKRacing」から、全日空商事が運営するANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style」限定のコラボモデル「AKRacing for ANA Pro-X V2」を発売した。

「AKRacing for ANA Pro-X V2」は、AKRacingのフラッグシップモデル「Pro-X V2」をベースに、ANAのコーポレートカラーを想起させるブルーを大胆に採用した特別仕様だ

背もたれにはANAブランドロゴ、座面には滑走路から飛び立つ機影をモチーフにしたマークを刺繍加工であしらい、航空機の躍動感とANAの洗練された世界観を融合したデザインだ。

ベースとなるPro-X V2は、ゲーミング用途に加えてオフィスチェアとしても採用実績が多いハイエンドモデルだ。座面は幅・奥行きともにゆとりを持たせた設計で、長時間でも身体をしっかり預けやすい点が特長。

価格は69,800円で、購入はANAショッピング A-style限定だ。組立式で、専用工具と組立マニュアルが付属する。さらにANAカード決済による5％優待、ショッピングマイルの積算、マイルを利用した支払いにも対応するため、ANAユーザーにとって使い勝手の高い購入導線となるだろう。