LEVEL∞×すずらコラボPC発売、限定アクスタやサイン入り特典が当たるキャンペーン開催

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、コスプレイヤー「すずら」の初の表紙掲載を記念したキャンペーンを実施中だ。実施期間は6月12日から6月30日14時59分までで、XとInstagramを通じた抽選企画に加え、すずらLEVEL∞ コラボゲーミングPCの購入者向け特典も用意する内容だ。

キャンペーンでは、XまたはInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、すずらのサイン入りポストカードとデバイス3点セットを贈るという。デバイス3点セットは、メカニカルゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、ゲーミングガラスマウスパッドで構成され、実用性の高い周辺機器をまとめた賞品だ。さらに、期間中にすずら LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入した人の中から抽選で5名にサイン入りポストカードをプレゼントするほか、先着100名にはオリジナルアクリルスタンドも付属するという。

購入特典はそれだけではなく、写真集未収録の撮りおろし壁紙、システムボイス、マウスポインターも提供される。これらはコラボモデル専用ダウンロードページから入手する形式で、ファン向けの限定感を高める内容だ。

製品ラインアップには複数のBTOモデルが用意され、用途や予算に応じた選択がしやすい。たとえば、製品名「LEVEL-R7B8-LCR96X-RRX-SUZURA [RGB Build]」は販売価格339,700円で、AMD Ryzen 5 9600XとRadeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を搭載するミドルタワー構成だ。ほかに、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載の「LEVEL-M88M-285-XKXB-SUZURA-Limited Edition [RGB Build]」は953,800円、ノート型の「LEVEL-15FXA52-R7A-PKSX-SUZURA」は234,800円となる。購入はパソコン工房の特集ページおよび各製品ページから可能だ。