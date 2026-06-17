えなこのサイン入りPCが当たる！ LEVEL∞コラボ記念キャンペーン開始

ユニットコムは6月17日、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」の「えなこ」コラボモデル購入者向け特典として、オリジナル壁紙の新バリエーション追加を記念したプレゼント企画を開始する。開催期間は6月17日から6月29日14時59分までで、場所は同社の公式特集ページおよびX、Instagram上となる。対象機種はえなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPC各モデルで、価格は219,800円から953,800円まで幅広く用意される。

今回の目玉は、ご購入者限定ダウンロード特典「えなこオリジナル壁紙」に新しい絵柄が加わった点だ。過去に購入したユーザーもダウンロードできる仕様で、コラボPCのデスクトップをえなこ仕様にカスタマイズできる。また、購入者にはえなこオリジナル壁紙に加えて、えなこオリジナルアクリルスタンドももれなく付属する。

さらに、SNSキャンペーンとして抽選で1名にえなこのサイン入りコラボPC、別の抽選企画として対象期間中に「えなこ LEVEL∞ R-Class RGB Build」を購入した人の中から1名にえなこのサイン入りサイドパネルをプレゼントする。

ラインアップはBTO方式に対応し、用途に応じたカスタマイズが可能だ。モデル例として、AMD Ryzen 5 9600XとAMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を搭載する「LEVEL-R7B8-LCR96X-RRX-enako [RGB Build]」は339,700円、Core Ultra 9 285とGeForce RTX 5090 Founders Editionを備える「LEVEL-M88M-285-XKXB-enako-Limited Edition [RGB Build]」は953,800円、Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5050 8GB GDDR6の「LEVEL-M88M-225F-PKX-enako [RGB Build]」は219,800円、Ryzen AI 7 350とGeForce RTX 5060 Laptop GPUのノートPC「LEVEL-15FXA62-R7A-RKSX-enako」は254,800円となる。購入は各製品ページまたは特集ページから行う。