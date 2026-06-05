『DEATH STRANDING 2』推奨PCが発売、LEVEL∞からRyzen 7 9800X3D搭載モデル登場

ユニットコムは、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の推奨PCを6月5日に発売する。価格は264,800円からで、購入はパソコン工房の公式サイトから可能だ。

パソコン工房のiiyama PC LEVEL∞シリーズの『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PCは、優れたゲーミングパフォーマンスを提供する。AMD RyzenプロセッサとAMD Radeonグラフィックスカードを搭載し、ゲームプレイを通じて動作確認が行われている。この推奨PCはBTO（Build to Order）に対応し、SSDの増設や周辺機器の追加など、スペックのカスタマイズが可能だ。

この製品は、環境省が定めるグリーン購入法の基準を満たしていることから、環境にも配慮した選択肢である。標準構成の製品名と仕様については、「LEVEL-M8AM-R96X-PGXB-DS2」が264,800円で提供され、AMD Ryzen 5 9600XやAMD Radeon RX 9060を搭載している。また、「LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-DS2」は439,800円で、より高性能なAMD Ryzen 7 9800X3DおよびAMD Radeon RX 9070 XTを搭載している。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、前作から11ヵ月後の世界を舞台に、サムの新たな旅を描くゲームだ。人と人との繋がりをテーマにし、壮大な旅路が展開される。特集ページや公式サイトを通じて、より詳細な情報が提供されているので、興味がある人はぜひ確認してみてほしい。