パソコン工房「超ボーナス還元祭」開催、iiyama PC購入で最大3万円相当還元

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗およびパソコン工房WEB通販サイトで、会員向けキャンペーン「超 ボーナス還元祭」を6月10日から6月24日まで開催する。対象は新品のiiyama PCで、ゲーミングPCや高性能ノートPCを含む指定機種の購入に対し、条件に応じて最大3万円分相当の還元が受けられる内容だ。還元は店舗では当社商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイントで付与され、購入場所によって方法が異なる。価格面での魅力に加え、GPUやCPUの構成に応じた実利が明確な点が特徴だ。

対象となるのは、iiyama PCのLEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞の新品モデルで、デスクトップPCとノートPCの両方が含まれる。デスクトップでは「NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell」搭載機が3万円分相当還元、「NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell」系搭載機が2万円分相当還元、「GeForce RTX 5070 Ti」搭載機が7,000円分相当還元となる。さらに「GeForce RTX 5060 Ti」や「オンボードVGA＋インテル Core Ultra 9」など、用途に応じた複数の条件が用意されている。ノートPCでは「GeForce RTX 5080」搭載機が1万5,000円分相当還元で、軽量志向から高性能モデルまで選択肢が広い内容だ。

WEB通販サイトでの注文は6月10日午前11時以降が対象となり、店舗とWEBで還元条件や方法が異なる点には注意が必要だ。参加には会員登録も必須で、店舗利用はLINE会員またはユニットコム ビジネス優待会員、WEB通販利用はパソコン工房WEB会員またはユニットコム ビジネス優待会員の登録が求められる。なお、商品券還元には取引価格の10分の2までという上限がある。また、一部対象外商品もあるため、購入前にキャンペーンページで対象機種を確認することが重要だ。

さらに、PC延長保証に加入すると、実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併用でき、還元額が増える仕組みだ。こちらは最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンまで対象が広く、指定保証サービスとの同時加入で還元が受けられる。購入方法は、パソコン工房各店またはパソコン工房WEB通販サイトから対象商品を選び、会員条件を満たしたうえで購入する流れとなる。詳細は公式情報ページで案内されている。