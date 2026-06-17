パソコン工房「デスクトップPC・ゲーミングPC特価フェスティバル」開催、6月30日まで

ユニットコムは、パソコン工房にて『デスクトップPC・ゲーミングPC 特価フェスティバル』を6月30日16時59分まで開催中だ。対象はデスクトップパソコン、ゲーミングPC、クリエイターパソコンで、期間限定の特別価格で購入できる点が注目だ。さらに、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員向けにBTOパソコンの送料無料施策も実施しており、沖縄・離島を含む全国配送が対象となるという。
今回のフェスティバルでは、BTO(Build to Order＝受注後生産方式)に対応したモデルが複数用意され、用途に応じた構成を選べるのが特徴だ。たとえば、Ryzen 7 8700G搭載のスリム型モデル「STYLE-S2AM-R87G-EZX」は134,800円、Core i5-14400FとGeForce RTX 3050 6GBを組み合わせた「STYLE-M47B-144F-LAX」は159,800円となる。どちらもWindows 11 Homeを採用し、SSDを標準搭載するなど、日常利用から軽めのゲーム用途まで視野に入る構成だ。
ゲーム性能を重視するなら、GeForce RTX 5070 12GB GDDR7を備える「LEVEL-M5AM-R97X-TKXB [RGB Build]」が299,800円、さらに上位のGeForce RTX 5080 16GB GDDR7を搭載する「LEVEL-R8B6-LCR98Z-VKX [RGB Build]」が549,800円で登場する。前者はRyzen 7 9700XとDDR5 16GB、1TB NVMe SSDを備え、後者はRyzen 7 9850X3D、DDR5 32GB、1TB NVMe SSD、1000W 80PLUS PLATINUM認証電源を採用する。いずれも高フレームレートを狙いやすい構成で、RGB Build仕様により視覚的な存在感も高いという。
また、一部モデルにはグリーン購入法適合品の表示があり、環境配慮を重視する購入者にとっても選びやすい内容だ。加えて、会員向け送料無料は購入点数やセール品かどうかにかかわらず適用されるため、BTOパソコンを検討しているユーザーには見逃しにくい特典となる。購入はパソコン工房の特設ページおよび各製品ページから行う形だ。
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