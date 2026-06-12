RTX 5060／5070／5070 Ti搭載PCが特価、パソコンショップSEVENが6月14日限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENで、6月14日に『2026/6/14 24時間限定セール』を実施する。セール期間は6月14日0:00から6月14日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大64,000円オフで購入できるという。
対象となる主な製品は、ZEFT Z58Y、ZEFT G62CK、ZEFT Z57Uの3機種だ。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、Intel Core Ultraシリーズのプロセッサー、GeForce RTX 50シリーズのグラフィックス、SSD標準搭載といった高性能構成を採用する。ゲーミング用途だけでなく、動画編集や配信、複数アプリを同時に使う作業にも向く内容だという。
最上位のZEFT Z58Yは、Intel Core Ultra7-265K、GeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、1TB SSD、850W 80Plus Gold電源を備え、通常563,800円（税抜）から64,000円オフの特価499,800円（税抜）となる。
ZEFT G62CKはIntel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、通常316,800円（税抜）から22,000円オフの294,800円（税抜）だ。
ZEFT Z57UはIntel Core Ultra9-285とGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースを採用し、通常499,800円（税抜）から50,000円オフの449,800円（税抜）になる。
3製品はいずれも送料無料で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。さらに今回のセールでは全10商品が対象となっており、構成や予算に応じて選びやすい点も特徴だ。BTOパソコンを検討しているユーザーにとって、最新パーツを割安に入手できる好機となるだろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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