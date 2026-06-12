GALLERIA×ぶいすぽっ！コラボPC第2弾　新メンバー11人のデザイン＆ボイス追加

サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA」で展開する「ぶいすぽっ！コラボモデル」のリニューアル第2弾を、全国のドスパラ店舗とドスパラ通販サイトで追加した。対象はデスクトップモデルで、価格は439,980円のおすすめ構成を含み、購入は特設ページまたはドスパラ各販路から行う。

今回の追加では、藍沢エマ、紫宮るな、猫汰つな、白波らむね、夢野あかり、夜乃くろむ、紡木こかげ、蝶屋はなび、甘結もか、銀城サイネ、龍巻ちせの11名分のメンバーデザインをカスタムパネルと特典壁紙に反映する。さらに、銀城サイネと龍巻ちせの新録オリジナルシステムボイスも選択できるようになり、1台につき1種を設定できる仕様だ。

併せて、東京・秋葉原のGALLERIA Loungeでは、6月10日から8月18日閉店までジャックイベントを開催する。会場ではメンバーパネルの常設展示に加え、メンバー全員の実機をローテーション展示し、1階フロアをぶいすぽっ！仕様にする。来店者がGALLERIA公式Xの対象投稿をリポストする、見積を取得する、またはコラボPCを撮影して「#ぶいすぽコラボPC」を付けてSNS投稿する条件を満たすと、限定ステッカーを受け取れるという。