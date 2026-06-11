2日間使える大容量バッテリー搭載　「arrows We3」6月25日発売

FCNT合同会社は6月11日、5Gスマートフォン「arrows We3」を発表した。6月25日より、NTTドコモ、auおよびUQ mobile、楽天モバイルから販売する。カラーはライトブルー、ブラック、ホワイトの3色だ。
「arrows We3」は、約6.1インチの持ちやすいサイズに、5,000mAhバッテリーを搭載したスマートフォンだ。1回の充電で2日間の利用を想定し、さらに独自の電池劣化抑制技術により、5年後でも初期容量の80％を維持する設計という。充電しながら使う場面では「ダイレクト給電」に対応し、発熱や電池負荷を抑えて長く使える点が特徴だ。
表示面では、高精細ディスプレイと120Hzリフレッシュレートに対応し、スクロールや画面切り替えが滑らかに動作する。最大輝度の向上により、屋外でも視認性を確保しやすい構成だ。音響面ではDolby Atmos対応で、動画やゲームの臨場感を高める。さらに、アクションキーに最大3つのアプリや機能を割り当てられ、Google Geminiやd払いなどを素早く起動できる点も実用的だ。
カメラは約5,030万画素のアウトカメラにソニー製センサー「LYTIA 600」を採用し、AI画像処理で夜景や人物を自然に描写する。ナイトビジョン撮影では暗所でも白飛びを抑えた表現を狙える。加えて、microSDカードは最大2TBまで対応し、写真や動画をたっぷり保存できる。耐久面ではMIL規格23項目に準拠し、IPX6/8/9の防水、IP6Xの防塵、1.5m落下試験にも対応するため、日常使いから屋外シーンまで幅広く使いやすい。ハンドソープでのまる洗いやアルコール除菌にも対応し、迷惑電話対策やAIによる詐欺対策、QAサポート、ジュニアモード設定など、安心機能も充実している。
主な仕様は、サイズがおよそ幅73×奥行9.0×高さ156mm、重量はおよそ189g、OSはAndroid 16、内蔵メモリはRAM4GB/ROM64GB、外部メモリはmicroSDXC最大2TB、アウトカメラは約5,030万画素、インカメラは約800万画素だ。
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