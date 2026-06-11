RTX 5080搭載ゲーミングPCが最大7万円オフ、パソコンショップSEVENが24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENが、6月13日に「2026/6/13 24時間限定セール」を開催する。この一日限りの特別セールは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大で70,000円オフで購入できる貴重なチャンスとなっている。

セールの期間は6月13日0:00から23:59までのわずか24時間。この日だけの特価で提供される商品には、業界トップクラスのパフォーマンスを誇るZEFTシリーズのPCが含まれている。例えば、「ZEFT R69C」はAMD Ryzen 7 9850X3DプロセッサーとGeForce RTX 5080を搭載し、通常価格の689,800円(税抜)から70,000円引きの619,800円(税抜)で提供される。

また、「ZEFT R60IT」はAMD Ryzen 9 9950XプロセッサーとRadeon RX 9070XTを搭載し、通常548,800円(税抜)のところ54,000円引きの494,800円(税抜)、「ZEFT Z55WT」はintel Core Ultra9-285プロセッサーを備え、通常価格496,800円(税抜)が48,000円オフの448,800円(税抜)で手に入れられる。この機会に、あなたのPC環境を一新してはいかがだろうか。

上記以外にも全10商品のラインナップがセール対象となっており、どの製品も送料無料で提供されるため、購入しやすさも魅力的だ。セールの詳細については、特設ページをチェックし、購入を前向きに検討してみてほしい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。