RTX 5080搭載ゲーミングPCが最大7万円オフ、パソコンショップSEVENが24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENが、6月13日に「2026/6/13 24時間限定セール」を開催する。この一日限りの特別セールは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大で70,000円オフで購入できる貴重なチャンスとなっている。
セールの期間は6月13日0:00から23:59までのわずか24時間。この日だけの特価で提供される商品には、業界トップクラスのパフォーマンスを誇るZEFTシリーズのPCが含まれている。例えば、「ZEFT R69C」はAMD Ryzen 7 9850X3DプロセッサーとGeForce RTX 5080を搭載し、通常価格の689,800円(税抜)から70,000円引きの619,800円(税抜)で提供される。
また、「ZEFT R60IT」はAMD Ryzen 9 9950XプロセッサーとRadeon RX 9070XTを搭載し、通常548,800円(税抜)のところ54,000円引きの494,800円(税抜)、「ZEFT Z55WT」はintel Core Ultra9-285プロセッサーを備え、通常価格496,800円(税抜)が48,000円オフの448,800円(税抜)で手に入れられる。この機会に、あなたのPC環境を一新してはいかがだろうか。
上記以外にも全10商品のラインナップがセール対象となっており、どの製品も送料無料で提供されるため、購入しやすさも魅力的だ。セールの詳細については、特設ページをチェックし、購入を前向きに検討してみてほしい。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります