RTX 5090搭載PCが13万円引き　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、6月11日に「2026/6/11 24時間限定セール」を実施する。期間は6月11日0:00から6月11日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大130,000円オフとなる特別企画だ。販売は公式特設ページから行われ、対象機種は全10商品となる。
注目のセール対象には、フラッグシップ級の「ZEFT Z55XX」、高性能と価格のバランスを重視した「ZEFT R60SE」、エントリーからミドル帯を狙う「ZEFT G62AO」などが並ぶ。ゲーミング用途では、GeForce RTX 5090やRTX 5060 Ti 16GB、RTX 5050といったGPUが採用され、重い3Dゲームや動画編集、生成AI関連の作業にも対応しやすい設計となる。
最上位のZEFT Z55XXは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra9-285、GeForce RTX 5090、メモリ64GB DDR5、2TB SSDと2TB HDDを備え、CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様ケースと1300W 80Plus platinum電源を搭載する。通常1,299,800円から130,000円オフの1,169,800円（税抜）、送料無料で購入できる。
ZEFT R60SEはAMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせ、通常417,800円から40,000円オフの377,800円（税抜）、ZEFT G62AOはintel Core Ultra5-250K PlusとGeForce RTX 5050を搭載し、通常271,800円から12,000円オフの259,800円（税抜）となる。
購入方法は、各製品ページまたはセール特設ページから注文する流れだ。対象モデルは送料無料で提供され、販売ページ上で構成内容や価格を確認できる。セール特設ページは6月11日限定公開となるため、狙っていたスペックのPCがある場合は早めのチェックが重要となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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