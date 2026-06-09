最大8万円引きの大チャンス！ RTX 5080搭載PCも対象の限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、6月10日に「2026/6/10 24時間限定セール」を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフとなり、24時間限定の特別価格で購入可能だ。

セブンアールジャパンが提供する今回のセールは、非常に魅力的な内容だ。例えば、「ZEFT Z57V」は、最新のintel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5080を搭載しており、その性能を最大限に引き出すために64GBのDDR5メモリと2000GBの大容量SSDを装備している。通常価格793,800円のところ、80,000円オフの特価713,800円（税抜）で提供され、さらに送料無料となる。

もう一つの注目製品「ZEFT R69L」は、AMD Ryzen 7 9850X3DとRadeon RX 9070XTを搭載し、通常369,800円が26,000円オフの343,800円（税抜）で手に入る。また、「ZEFT G62BL」については、51,000円引きで特価473,800円（税抜）となる。この他にも全10商品がセール対象となっており、各製品はオフィシャルサイトから詳細情報を確認できる。

この24時間限定のセールは6月10日0:00から23:59までで、購入はパソコンショップSEVENのオンラインストアから可能だ。特に高性能パソコンを購入したいと考えているユーザーにとって、この機会は見逃せない。詳細はセール特設ページで確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。